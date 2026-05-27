Questa sera a Desio si terrà un convegno intitolato “Il valore del riscatto. Come fare rete e investire nel lavoro dentro e fuori le mura”. L’evento si concentrerà sull’importanza del reinserimento dei detenuti nella società e sul ruolo delle reti di collaborazione e degli investimenti nel lavoro. L’incontro coinvolgerà rappresentanti di enti, associazioni e istituzioni che discuteranno delle strategie per favorire la riabilitazione attraverso percorsi di formazione e inserimento lavorativo.

È in programma questa sera a Desio il convegno dal titolo “ Il valore del riscatto. Come fare rete e investire nel lavoro dentro e fuori le mura”. All’evento, organizzato dai Lions, parteciperanno tra gli altri Monica Cali (presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia), Cosima Buccoliero (direttrice della Casa circondariale di Monza), Matteo Parravicini (presidente della sede di Monza e Brianza di Assolombarda), Giovanni Mantegazza (presidente di Apa Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza), Lorenzo Lento (presidente cooperativa sociale Universo Onlus e docente Cisco Networking Academy), Alessia Villa (presidente della commissione Carceri di Regione Lombardia) e Roberto Rampi (garante dei diritti delle persone private della libertà personale per Monza). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ’Il valore del riscatto’ a Desio: "Il reinserimento dei detenuti è importante per la comunità"

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