Sinner e Musetti in campo oggi all’ATP Madrid l’ora del riscatto e la sfida mai giocata | quando scendono in campo e dove vederli

Oggi, domenica 26 aprile, due tennisti italiani sono in campo per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti affronteranno le proprie partite in diverse sedi del torneo, disputato sui campi in terra battuta della capitale spagnola. La giornata prevede incontri che rappresentano un momento importante per entrambi, che cercano di avanzare nel tabellone del prestigioso evento internazionale.

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scendono in campo oggi, domenica 26 aprile, per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid. I due tennisti italiani arrivano all’appuntamento dopo le vittorie ottenute rispettivamente contro Benjamin Bonzi e Hubert Hurkacz. Il numero 1 del mondo ha dovuto faticare più del previsto contro il francese, che lo ha spinto al terzo set dopo essersi aggiudicato il primo al tie break. Sinner affronterà oggi il norvegese Elmer Moller, classe 2003 proveniente dalle qualificazioni che ha approfittato del ritiro di Diallo al secondo turno. Lorenzo Musetti invece se la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor in una sfida...🔗 Leggi su Open.online

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