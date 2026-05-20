Nel turismo sfruttamento e paghe basse | Lepore convoca sindacati e imprese

Il settore del turismo si trova di fronte a diverse problematiche che riguardano condizioni di lavoro considerate spesso inadeguate. Sono stati segnalati casi di lavoro nero, contratti a chiamata, falsi part-time, lavoro a cottimo, contratti pirata e straordinari non retribuiti. Di fronte a queste situazioni, il sindaco ha deciso di convocare incontri con rappresentanti dei sindacati e delle imprese del settore per affrontare la questione. L’obiettivo è verificare le condizioni lavorative e promuovere eventuali interventi.

Lavoro nero, a chiamata, falsi part-time, lavoro a cottimo, contratti pirata, straordinari non pagati, situazioni di vero e proprio sfruttamento. L’analisi che emerge dall’ultimo rapporto della Filcams-Cgil sul mondo del turismo è gravissima.Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha scelto di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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