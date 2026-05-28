Il trucco Mercedes che ha aiutato Antonelli e Russell in Canada | come i freni hanno salvato le gomme

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il GP del Canada, Mercedes ha adottato una modifica ai freni, sfruttando il calore generato per riscaldare gli pneumatici dall’interno. Questa strategia ha contribuito a migliorare la gestione termica delle gomme, favorendo Antonelli e Russell. La modifica ha permesso ai cerchi di raggiungere più rapidamente la temperatura ottimale, migliorando la tenuta e la performance delle vetture durante la corsa.

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La Mercedes ha preparato il GP Canada con una modifica mirata alla gestione termica delle gomme: il calore dei freni è stato usato per aiutare i cerchi a scaldare gli pneumatici dall'interno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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