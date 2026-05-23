Formula 1 in Canada la Mercedes domina | Antonelli comanda le prove libere Russell le qualifiche sprint

Notizia in breve

Durante le prove libere del Gran Premio del Canada, Mercedes ha mostrato una forte presenza. Kimi Antonelli ha segnato il miglior tempo con 1:13, mentre nel corso delle qualifiche sprint, Russell ha ottenuto il miglior piazzamento. La squadra si conferma tra le protagoniste della stagione 2026 di Formula 1, con Antonelli che ha dominato le libere e Russell che ha primeggiato nelle qualifiche sprint.