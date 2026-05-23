Formula 1 in Canada la Mercedes domina | Antonelli comanda le prove libere Russell le qualifiche sprint
Durante le prove libere del Gran Premio del Canada, Mercedes ha mostrato una forte presenza. Kimi Antonelli ha segnato il miglior tempo con 1:13, mentre nel corso delle qualifiche sprint, Russell ha ottenuto il miglior piazzamento. La squadra si conferma tra le protagoniste della stagione 2026 di Formula 1, con Antonelli che ha dominato le libere e Russell che ha primeggiato nelle qualifiche sprint.
La stagione 2026 di Formula 1 conferma, ancora una volta, la Mercedes come protagonista. Nelle prove libere delle 18:30 del Gran Premio del Canada, Kimi Antonelli sigla un tempo che lascia tutti a bocca aperta: 1:13.402, un riferimento che la concorrenza non riesce ad avvicinare. George Russell, sull’altra freccia d’argento, non riesce a stargli dietro: l’italiano lo batte di 142 millesimi. La Ferrari insegue con Lewis Hamilton a sette decimi abbondanti, Leclerc a quasi un secondo. Un dominio netto, figlio anche degli aggiornamenti portati in Canada che sembrano funzionare alla perfezione, limando anche le uniche lacune mostrate finora (quelle nella partenza). 🔗 Leggi su Panorama.it
IL PARADOSSO ITALIANO: Antonelli Domina la F1 Mentre la Ferrari Sprofonda
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