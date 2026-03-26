Diletta Leotta compra un lucidalabbra poi l'amara sorpresa | Sono una babba non pensavo costasse tanto

Una nota conduttrice ha condiviso di aver acquistato un lucidalabbra in profumeria senza controllare il prezzo. Dopo averlo pagato, ha scoperto che costava di più del previsto, commentando di essere rimasta sorpresa dal costo elevato. L’episodio ha attirato l’attenzione sui comportamenti di acquisto impulsivi e sulla percezione dei prezzi nei negozi di cosmetici.

Diletta Leotta ha raccontato di avere acquistato un lucidalabbra in profumeria senza preoccuparsi di chiedere prima il costo. La notifica dell'avvenuto pagamento è stata un'amara sorpresa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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