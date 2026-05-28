Un uomo di 65 anni è morto schiacciato da un trattore ribaltatosi durante le attività agricole a Larciano, in provincia di Pistoia, giovedì 28 maggio. Il mezzo si è rovesciato improvvisamente mentre l’uomo lavorava nei campi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

LARCIANO – 65enne muore schiacciato dal trattore a Larciano, tragedia nelle campagne della provincia di Pistoia nella mattinata di giovedì 28 maggio. La vittima è Massimo Desideri, 65 anni, imprenditore molto conosciuto nella zona e titolare della Utilplastic. L’uomo si trovava in un terreno in via Santa Lucia quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo che si è ribaltato travolgendolo. Il 65enne è stato trovato sotto il trattore ormai privo di vita. L’impatto e il successivo schiacciamento non gli hanno lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma il medico ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il trattore si ribalta all’improvviso: 65enne muore sotto il mezzo agricolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CON IL TRATTORE GIU' NELLA SCARPATA: 89ENNE MUORE MENTRE FA L'ORTO | 09/05/2026

Notizie e thread social correlati

Incidente agricolo ad Altino: 69enne si ribalta con il trattore e muoreUn uomo di 69 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nelle campagne di Altino, nel comune di Selva.

Si ribalta con il trattore e resta schiacciato sotto il mezzo: morto un 64enne nel BrescianoUn uomo di 64 anni è rimasto ucciso nel Bresciano dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava guidando nel suo terreno a Serle.

Temi più discussi: Si ribalta con il trattore nel fossato. Gravi le condizioni dell’agricoltore; Si ribalta con il trattore nel campo, 50enne trasportato in elisoccorso a Perugia; Contadino si ribalta con il trattore: trasportato in elicottero all'ospedale; Tremosine, si ribalta con il trattore: ferito un 31enne.

San Giovanni della Fossa. Si ribalta con il trattore in un campo, grave un agricoltore di 76 anni 24emilia.com/san-giovanni-f… x.com

Si ribalta col trattore: grave agricoltore di San Giovanni GeminiGrave incidente agricolo questa mattina nelle campagne di San Giovanni Gemini, dove un agricoltore A.R, di 69 anni è rimasto gravemente ferito dopo il ribaltamento del trattore che stava conducendo. L ... grandangoloagrigento.it

Mototrattore si ribalta nei boschi sopra Sorisole: grave 65enneStava raggiungendo un terreno di sua proprietà per portare acqua ai cavalli quando, lungo una strada sterrata in un’area boschiva sopra Sorisole, ha perso il controllo del mezzo agricolo su cui viaggi ... ecodibergamo.it