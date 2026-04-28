Incidente agricolo ad Altino | 69enne si ribalta con il trattore e muore

Un uomo di 69 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nelle campagne di Altino, nel comune di Selva. Secondo quanto riferito, il 69enne si trovava a bordo di un trattore quando si è ribaltato, schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La zona è stata messa sotto sequestro e sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Tragedia nelle campagne di Selva: la vittima è rimasta schiacciata dal mezzo agricolo che si è ribaltato in un tratto in pendenza. L'allarme dato dalla moglie Grave incidente agricolo nelle campagne di Selva, ad Altino, dove un uomo di 69 anni è morto schiacciato dal trattore su cui stava lavorando. La tragedia è stata scoperta intorno alle 20.45 di lunedì 27 aprile, dopo che i familiari si sono allarmati non vedendo l'uomo rincasare. La vittima stava lavorando su un terreno di sua proprietà, nelle campagne dietro la propria abitazione, con un trattore munito di trinciatutto per sfalciare l'erba. Secondo una prima ricostruzione, per girare intorno ad un albero, il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato in un tratto leggermente in pendenza.🔗 Leggi su Chietitoday.it RESTA INCASTRATO SOTTO IL TRATTORE: MUORE IN OSPEDALE | 13/03/2026 Notizie correlate Si ribalta con il trattore e muore schiacciato ad ArezzoAREZZO – Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi (23 aprile), intorno alle 19, in località Castelsecco, alle porte di Arezzo, dove un uomo ha perso la... Leggi anche: Incidente in campagna, il trattore si ribalta: muore un agricoltore