Si ribalta con il trattore e resta schiacciato sotto il mezzo | morto un 64enne nel Bresciano

Un uomo di 64 anni è rimasto ucciso nel Bresciano dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava guidando nel suo terreno a Serle. L'incidente è avvenuto nella giornata di oggi e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La dinamica esatta dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Tragico incidente a Serle, si ribalta con il trattore: morto un 64enneSerle (Brescia), 11 marzo 2026 – Tragico incidente, poco dopo le 9 di questa mattina, in via Piave, a Serle, nel Bresciano: un uomo di 64 anni è... Si ribalta con il trattore, muore un uomo nel BrescianoUn uomo di 64 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto a Serle, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni, il 64enne si trovava su un terreno di sua ...