Il Tottenham ha raggiunto un accordo verbale con il difensore scozzese Andrew Robertson. La trattativa di calciomercato si è conclusa positivamente e il trasferimento è ora in fase di definizione. Robertson sarà il primo rinforzo della squadra per la prossima stagione. La società ha accelerato le negoziazioni per formalizzare l’accordo e ufficializzare l’ingaggio.

Il Tottenham ha impresso un’accelerazione decisiva nelle trattative di calciomercato raggiungendo un accordo verbale con il difensore scozzese Andrew Robertson, individuato come il primo rinforzo per la prossima stagione sportiva a Londra. La notizia, rilanciata dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, giunge subito dopo il traguardo della salvezza matematica conquistata dagli Spurs in Premier League sotto la guida tecnica di Roberto De Zerbi. L’allenatore italiano, subentrato sulla panchina tra lo scetticismo generale della tifoseria, è riuscito a condurre la squadra alla permanenza nella massima serie e ha ottenuto il via libera dalla dirigenza per avviare un nuovo ciclo basato sull’inserimento di elementi di comprovata personalità e carisma internazionale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Il Tottenham di De Zerbi cala il primo grande colpo: c’è l’accordo verbale per l’arrivo di Andrew Robertson

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