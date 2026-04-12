Il Tottenham ha raggiunto un accordo verbale per ingaggiare il terzino scozzese, che ha annunciato la volontà di lasciare il Liverpool dopo nove anni. La trattativa tra le parti è a uno stadio avanzato e si aspetta solo la definizione formale. Robertson, quindi, potrebbe trasferirsi a breve in Premier League senza aver firmato ancora un contratto scritto. La decisione del giocatore arriva dopo anni passati con il club di Anfield.

Il Tottenham sembra aver preso un vantaggio decisivo nella corsa per l’acquisto di Robertson, il terzino scozzese che ha comunicato la volontà di lasciare il Liverpool dopo nove anni trascorsi con i Reds. Mentre il Milan rimane tra i nomi legati alla trattativa, insieme a Spinazzola, la pista inglese appare attualmente la più concreta per il calciatore, nonostante manchi ancora una firma ufficiale. L’accordo verbale e l’incognita della classifica Premier League. Secondo quanto riportato dall’esperto Fabrizio Romano, esiste già un intesa verbale tra il club londinese e il giocatore per un trasferimento a parametro zero che avverrebbe il prossimo giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Robertson al Tottenham: accordo verbale per un colpo a zero

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