Il Tottenham ha raggiunto un accordo verbale con Andy Robertson, che ha dato il suo consenso al trasferimento. La trattativa tra il club e il giocatore è conclusa, mentre la pista Juventus è ormai esclusa. La decisione di Robertson chiude di fatto ogni possibilità di passaggio in bianconero, puntando invece a una nuova avventura con il club londinese.

Andy Robertson dice sì al Tottenham: sfuma definitivamente la pista Juventus che ci aveva provato in queste settimana. Tutti i dettagli. La Serie A è appena andata in archivio e il mercato sta per entrare nel vivo, ma uno dei primi obiettivi della Juventus sfuma subito. Come riportato da Fabrizio Romano, Andy Robertson ha raggiunto un accordo verbale totale con il Tottenham: firme attese nei prossimi giorni, poi arriverà l’annuncio ufficiale. La Juve aveva provato a inserirsi con una proposta diretta al giocatore, ma Robertson aveva già un’intesa con gli Spurs e stava solo aspettando la certezza della permanenza in Premier League. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tottenham, virata su Robertson! Accordo verbale raggiunto: Juventus ormai lontanissima

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