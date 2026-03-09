Il Ruffini di Viterbo diventa una escape room sulla fisica
Sabato 14 marzo, il liceo scientifico Paolo Ruffini di Viterbo si trasforma in una escape room dedicata alla fisica delle alte energie. L’evento si svolge dalle 9 alle 13 e vede la partecipazione di quattro ricercatrici dell’Istituto nazionale di fisica nucleare di Roma, con il supporto della Sapienza. La giornata offre un’area interattiva per esplorare tematiche scientifiche attraverso un’esperienza coinvolgente.
Sabato 14 marzo, dalle 9 alle 13, il liceo scientifico Paolo Ruffini di Viterbo si trasforma in una escape room sulla fisica delle alte energie, ideata da quattro ricercatrici dell'Istituto nazionale di fisica nucleare di Roma (Infn) con la collaborazione della Sapienza.L'escape room è. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Articoli correlati
Il Ruffini di Viterbo si trasforma in una escape room sulla fisicaSabato 14 marzo, dalle 9 alle 13, il liceo scientifico Paolo Ruffini di Viterbo si trasforma in una escape room sulla fisica delle alte energie,...
Leggi anche: L'ex banca in centro a Pisa diventa un'escape room ipertecnologica
Contenuti utili per approfondire Il Ruffini di Viterbo diventa una...
Discussioni sull' argomento Oltre la metà degli studenti sceglie il liceo; Coppa Ruffini, alla storica gara di matematica trionfa il liceo Wiligelmo; Leonardo Genova e il sogno della divisa dell'Esercito: Ho scelto il dovere agli interessi personali; Promozione B. Il DS Mirko Ruffini lascia il Levanto.
Il Panathlon Club di Viterbo ha presentato la Fiaccola Olimpica presenti oltre 200 studentisI è tenuto presso il Teatro S. Leonardo a Viterbo un convegno sull’argomento La voce della Fiaccola Olimpica nell’ambito del programma Italia dei Giuochi Games celebration con la collaborazione ... ilmessaggero.it
Domani me ne vado in trasferta in quel di Viterbo per partecipare alla presentazione di questo splendido romanzo storico a firma dell'amico Paolo Fanelli, alias Luis Contenebra. Ho scoperto "L'assedio di Rofalco" nel 2021 dedicandogli un articolo sul mio si - facebook.com facebook