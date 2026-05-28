Il tiramisù più lungo del mondo parla pordenonese | due pasticceri premiati per l' impresa da Guinness

Due pasticceri di Pordenone hanno realizzato il tiramisù più lungo del mondo, riconosciuto dal Guinness dei primati. La creazione si è svolta il 28 maggio e ha ricevuto un premio ufficiale. I pasticceri sono stati premiati per l’impresa che ha coinvolto la produzione e la presentazione del dolce. L’evento ha ricevuto attenzione a livello nazionale e locale, celebrando il risultato ottenuto. La realizzazione ha richiesto diverse ore di lavoro e l’utilizzo di grandi quantità di ingredienti.

Dopo aver dato lustro al Friuli e all'Italia i pordenonesi Gianfranco Cassin e Nicole Bernabè oggi, giovedì 28 maggio, hanno vissuto un'altra giornata indimenticabile. «Il Guinness del tiramisù più lungo del mondo conquistato a Londra ha avuto una visibilità enorme. Si è trattato di un. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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