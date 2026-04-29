Pasticciere di Sant’Antimo conquista il Guinness World Record | a Londra il tiramisù più lungo del mondo

Un pasticciere di Sant’Antimo ha stabilito un nuovo record mondiale a Londra, creando il tiramisù più lungo mai realizzato. La sua impresa è stata riconosciuta dal Guinness World Records e ha attirato l’attenzione internazionale. La realizzazione di questa grande torta ha coinvolto una lunga preparazione e l’utilizzo di numerosi ingredienti, portando così un elemento della zona nord di Napoli sotto i riflettori del grande pubblico.

Un’opera dolciaria straordinaria, lunga ben 440,58 metri, che ha superato il precedente record fermo a 273 metri. Il record è stato certificato domenica 26 aprile dal giudice Lorenzo Veltri presso la Chelsea Old Town Hall, al termine di due intensi giorni di lavoro. Un progetto ambizioso che ha visto coinvolti oltre 100 tra chef e volontari, uniti dalla passione per uno dei dolci simbolo della tradizione italiana. Non solo numeri da record: il tiramisù è stato anche dedicato simbolicamente a Re Carlo III e alla Regina Camilla, con un messaggio in lettere dorate che recitava "Grazie Your Majesty".🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Pasticciere di Sant’Antimo conquista il Guinness World Record: a Londra il tiramisù più lungo del mondo Notizie correlate Record di Tiramisù: a Londra nasce il dolce più lungo del mondo? Cosa sapere A Londra Mirko Ricci stabilisce il record mondiale di tiramisù lungo 440,58 metri. Argentina, più di 1800 persone tentano di battere il Guinness World Record di galleggiamento simultaneo(LaPresse) Centinaia di persone si sono riunite sulle rive del lago Mar Chiquita in Argentina per tentare di battere il Guinness World Record di...