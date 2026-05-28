Ieri sera, il Tg1 ha trasmesso un video girato dai soccorritori della fondazione Dan Europe all’interno della grotta sommersa nelle Maldive, dove il 14 maggio cinque sub italiani hanno perso la vita. Nel filmato si vede l’attrezzatura utilizzata, che non risultava adeguata per le condizioni del sito. La ripresa mostra ambienti sconosciuti e zone allagate, con i soccorritori che documentano la situazione della grotta.

Ieri sera il Tg1 ha trasmesso il video girato dai soccorritori della fondazione Dan Europe all’interno della grotta sommersa delle Maldive dove il 14 maggio hanno perso la vita cinque sub italiani. Per la prima volta le immagini mostrano il percorso dalla prima cavità illuminata fino a una seconda stanza completamente buia, documentando il tratto finale dell’immersione costata la vita a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacal, a Muriel Oddenino, Federico Gualtieri e alla guida subacquea Gianluca Benedetti. Nel servizio compare anche la testimonianza di Sami Paakkarinen, uno dei soccorritori finlandesi impegnati nel recupero dei corpi: "È chiaro che si trovavano troppo in profondità, in un luogo in cui non dovevano essere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Tg 1 mostra la grotta della strage: "L’attrezzatura non era adeguata"

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