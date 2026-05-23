Le salme dei quattro sub italiani morti in una grotta nelle Maldive sono arrivate a Milano. La Procura ha aperto un’indagine e ha riferito che l’attrezzatura utilizzata non era ottimale. Le immagini mostrano la grotta dove sono avvenuti i decessi. La procura ha disposto accertamenti tecnici e ascoltato testimoni. La morte dei sub è avvenuta durante una immersione in un sito noto per le sue difficoltà.

Le immagini, pubblicate sui social della società spiecializzata Dan Europe, sono state fatte dai tre speleosub finlandesi nelle cavità di Thinwana Kandu. Sono stati loro a recuperare i corpi della professoressa Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia e dei biologi marini Federico Gualtieri e Muriel Oddenino, arrivati oggi in Italia. Già nei giorni precedenti era stato recuperato ed è arrivato in Italia il corpo del quinto sub italiano, Gianluca Benedetti. La grotta è lunga circa 200 metri ed è a 60 metri di profondità. I sub finlandesi sono scesi con un sistema tecnologico che permette di creare un circuito fra le bombole e riciclare il gas espirato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maldive, le immagini della grotta dove sono morti gli italiani: «L’attrezzatura non era ottimale»

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Maldive, le prime immagini della grotta dove sono morti i sub italiani

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