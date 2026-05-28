Il tesoretto di Matteo Messina Denaro | 200 milioni sequestrati dalla Gdf

La Guardia di finanza ha sequestrato oltre 200 milioni di euro, provenienti da capitali derivanti dal traffico di droga. I fondi erano stati reinvestiti tramite società offshore. L'operazione ha coinvolto più soggetti e ha portato al blocco di risorse finanziarie legate all’attività illecita. Il denaro sequestrato rappresenta una parte del patrimonio attribuito a un noto latitante. Le indagini continuano per approfondire eventuali altri assets collegati all'organizzazione.

Oltre 200 milioni di euro. Un tesoretto frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga. Ma non certo l’intero tesoro di Matteo Messina Denaro, che veniva stimato in miliardi e non in milioni. La Guardia di Finanza lo ha sequestrato in un’operazione congiunta con Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna nelle città di Malaga, Marbella, Benahavis e Puerto Banùs. Tre persone sono state arrestate. I soldi erano della cosca trapanese. Il tesoro di Matteo Messina Denaro. Un’ordinanza emessa dal gip di Palermo ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone e il sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie. 🔗 Leggi su Open.online

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