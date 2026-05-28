Alle 9 di questa mattina, una nota senza immagini è stata diffusa, riferita a un articolo che non esiste e che non comparirà sui giornali di orientamento progressista. La comunicazione si concentra su Pedro, senza offrire ulteriori dettagli o contesto. Non ci sono riferimenti ad eventi specifici, né citazioni di persone o fonti ufficiali. La nota si limita a sottolineare l'assenza dell’articolo e delle immagini previste.

Su Pedro cercasi (invano) un mea culpa. No, oggi questa nostra nota delle 9 non è corredata da immagini, perché ha come oggetto un articolo che non c'è e che non troverete sui giornali progressisti. E cosa manca? Un onesto giudizio critico su Pedro Sanchez e autocritico sulla propensione della sinistra italiana a cercare “modelli”. La frase la conoscete, e ha ormai un sapore perfino canzonatorio: “La sinistra riparta da.”. E si può aggiungere a piacere uno Zapatero, un Sanchez, o ciò che la moda di una stagione eventualmente suggerisca. Dopo di che, in genere, basta qualche semestre per trasformare l'idolo in un mito infranto, la certezza in illusione perduta, il riferimento in ricordo sbiadito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta 28 maggio 2026. Su Pedro cercasi (invano) un mea culpa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Padroni del tempo: come Apple testa nel 2026 quello che gli altri sogneranno nel 2030

Notizie e thread social correlati

IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta mercoledì 20 maggio 2026Mercoledì 20 maggio 2026, sui giornali si parla di un caso a Modena che, secondo alcune testate considerate correttamente rispettose delle linee...

Leggi anche: IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta lunedì 25 maggio 2026

Temi più discussi: Test MotoGP Barcellona: Acosta 1°, la pioggia ferma l'azione nel pomeriggio; IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta mercoledì 27 maggio 2026; Attacca Caruso ai -44! Viene via un drappello di 4 corridori; Pedro diventa leggenda: gol, MVP e un nuovo record da applausi per il canario.

IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta mercoledì 27 maggio 2026Negli anni ‘80 ebbe un meritato successo il telefilm I ragazzi della 3a C. Ne era meraviglioso protagonista Fabio Ferrari, oggi ... iltempo.it

IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta. Già pronto il racconto farlocco sulle amministrativeGIÀ’ PRONTO IL RACCONTO FARLOCCO SULLE AMMINISTRATIVE C’è stato un tempo in cui la propaganda finiva il venerdì ... iltempo.it