GIÀ' PRONTO IL RACCONTO FARLOCCO SULLE AMMINISTRATIVE C'è stato un tempo in cui la propaganda finiva il venerdì pre-elettorale a mezzanotte. Ma oggi, nell'era della campagna elettorale permanente, per paradosso il picco propagandistico si raggiunge a urne chiuse, cioè nel racconto, nella “costruzione narrativa” dei risultati. Tutto parte di uno spin, di una manovra persuasiva che non deve finire mai. E così, davanti a un turno amministrativo scarsamente significativo, in cui saranno coinvolti due grandi centri (realisticamente uno di qua e uno di là, Reggio Calabria e Venezia), sono già scatenati tamburi e tamburini pronti a dare il ritmo solo su Venezia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta lunedì 25 maggio 2026

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