IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta mercoledì 20 maggio 2026

Mercoledì 20 maggio 2026, sui giornali si parla di un caso a Modena che, secondo alcune testate considerate correttamente rispettose delle linee guida, sta scomparendo progressivamente dalle pagine. La notizia, secondo quanto riportato, sembrava prevedibile per i lettori più esperti di certi quotidiani, che avevano anticipato questa eventualità. La vicenda coinvolge alcuni elementi che hanno attirato l’attenzione del pubblico, anche grazie alla copertura di media considerati più sensibili alle tematiche religiose e sociali.

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CASO MODENA? I GIORNALI ISLAMICAMENTE CORRETTI LO MANDANO IN DISSOLVENZA (COME PREVISTO) La previsione stavolta era fin troppo facile per i lettori allenatissimi de Il Tempo. Nell'editoriale di oggi del nostro giornale si pronosticava la quasi completa sparizione della strage di Modena dalle prime pagine dei giornali inclusivi, accoglienti e islamicamente corretti. Troppo grande l'imbarazzo a sinistra: i device sequestrati allo stragista (degni di una centrale telematica), il profilo del suo avvocato, e ora anche un GIP (molto bene) che non la butta sul disagio psichico e anzi sottolinea come Salim abbia lucidamente cercato di massimizzare il numero delle possibili vittime. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta mercoledì 20 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento Leggi anche: IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta #capezzone #19maggio #iltempoquotidiano iltempo.it/attualita/2026… x.com IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta lunedì 18 maggio 2026La regola è sempre la stessa. La comunicazione trumpiana in Italia la fa la sinistra contro il centrodestra. La tecnica ... iltempo.it IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta martedì 19 maggio 2026Ahi ahi, imbarazzo per la sinistra accogliente. Non bastava la mail del futuro terrorista contro i bastardi ... iltempo.it