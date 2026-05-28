Da tre mesi, un uomo di 39 anni è ricoverato in un reparto di medicina di un ospedale di Penne. Il paziente si trova da solo in reparto e il suo stato di salute richiede assistenza continua. La struttura in cui è ricoverato è dedicata in genere a pazienti anziani, ma lui, pur essendo molto più giovane, si trova in questa unità. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del ricovero o sulla sua condizione attuale.

**? **F. è solo al mondo. Da tre mesi è ricoverato all’ospedale di Penne, nella divisione di medicina che è di fatto una geriatria, non fosse per lui che ha 39 anni. Negli orari in cui non mangia, non viene medicato e nessun farmaco gli scende in vena, F. si aggira in carrozzina per i corridoi, getta uno sguardo nelle camere, si ferma a parlare con qualche malato o un infermiere che ha un momento. Chiede qualcosa a una dottoressa e lei gli dice: aspettami, F., che ho un ricovero. È bello il viso di F., capelli biondi e occhi blu, forse dei problemi ai denti. Dalla vita in su è anche muscoloso, malgrado la degenza prolungata. Ha una grave forma di diabete giovanile, le gambe sono esili, fasciate sotto il ginocchio. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il tempo di una sigaretta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Tempo di una Sigaretta

Notizie e thread social correlati

Dice "No" alla richiesta di una sigaretta e si prende una coltellataLo scorso fine settimana sul lago di Garda, un episodio ha attirato l'attenzione: un uomo ha rifiutato di dare una sigaretta a un’altra persona, che...

Incendio in una palazzina Ater a Trieste, appartamento in fiamme a causa di una sigaretta e l'insetticidaUn incendio si è verificato questa mattina in una palazzina di proprietà dell'Ater a Trieste, causando l'intervento dei vigili del fuoco.

Argomenti più discussi: Mindfulness e tabagismo: l’aiuto della mente per smettere di fumare; Sigarette a oltre 10 euro al pacchetto? La proposta di legge potrebbe presto diventare realtà: raccolte 50mila firme; Aumentare di 5 euro sigarette e prodotti da fumo: 50mila italiani hanno firmato a favore. Adesso tocca al Parlamento; La proposta per aumentare di 5 euro le sigarette è arrivata in Parlamento.

[Bianchin] Andoni Iraola al AC Milan è sfumato. Potrebbe essere annunciato dal Crystal Palace già domani. Iraola non è convinto dalla sfida dell'AC Milan, una situazione molto complessa, da costruire da zero con una nuova dirigenza, nuovi giocatori, in un ca reddit

Circola sui social media una foto che mostra un soldato israeliano che infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria, in un villaggio cristiano nel sud del Libano. Lo riportano media israeliani e libanesi, secondo cui l'immagine è stata scatt x.com

L’ultima sigaretta parte dalla CampaniaQuasi due fumatori su tre hanno provato almeno una volta a smettere, senza riuscirci in modo definitivo. Eppure, soltanto una minoranza considera davvero prioritario interrompere il consumo di ... napolivillage.com