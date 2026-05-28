Il tempo di una sigaretta

Da internazionale.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da tre mesi, un uomo di 39 anni è ricoverato in un reparto di medicina di un ospedale di Penne. Il paziente si trova da solo in reparto e il suo stato di salute richiede assistenza continua. La struttura in cui è ricoverato è dedicata in genere a pazienti anziani, ma lui, pur essendo molto più giovane, si trova in questa unità. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del ricovero o sulla sua condizione attuale.

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**? **F. è solo al mondo. Da tre mesi è ricoverato all’ospedale di Penne, nella divisione di medicina che è di fatto una geriatria, non fosse per lui che ha 39 anni. Negli orari in cui non mangia, non viene medicato e nessun farmaco gli scende in vena, F. si aggira in carrozzina per i corridoi, getta uno sguardo nelle camere, si ferma a parlare con qualche malato o un infermiere che ha un momento. Chiede qualcosa a una dottoressa e lei gli dice: aspettami, F., che ho un ricovero. È bello il viso di F., capelli biondi e occhi blu, forse dei problemi ai denti. Dalla vita in su è anche muscoloso, malgrado la degenza prolungata. Ha una grave forma di diabete giovanile, le gambe sono esili, fasciate sotto il ginocchio. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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