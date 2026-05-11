Dice No alla richiesta di una sigaretta e si prende una coltellata

Lo scorso fine settimana sul lago di Garda, un episodio ha attirato l'attenzione: un uomo ha rifiutato di dare una sigaretta a un’altra persona, che in risposta gli ha inferto una ferita con un coltello. Questa vicenda si inserisce in una serie di situazioni simili che, purtroppo, si verificano con una frequenza crescente. La scena si è svolta in un contesto di tensione tra le persone coinvolte.

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