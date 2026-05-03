Incendio in una palazzina Ater a Trieste appartamento in fiamme a causa di una sigaretta e l' insetticida

Un incendio si è verificato questa mattina in una palazzina di proprietà dell'Ater a Trieste, causando l'intervento dei vigili del fuoco. L'incendio è scoppiato in un appartamento, probabilmente a causa di una sigaretta e dell'uso di un insetticida. Due persone sono rimaste ferite durante l'evento e l'intero stabile è stato evacuato in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

Due feriti e stabile evacuato per l'incendio in largo Niccolini a Trieste. La sigaretta ha azionato le fiamme a contatto con l'insetticida spray.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Incendio in una palazzina Ater a Trieste, appartamento in fiamme a causa di una sigaretta e l'insetticida Notizie correlate Perugia, incendio a Ponte d’Oddi in una palazzina Ater: nessun ferito, sei famiglie assistiteNel primo pomeriggio di oggi, a Ponte d’Oddi, a Perugia, si è sviluppato un incendio all’interno di una palazzina di proprietà Ater e del Comune in... Leggi anche: Incendio in un appartamento: evacuata una palazzina e salvato un gatto Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incendio in un locale interrato di una palazzina: evacuate dai Vigili del fuoco nove persone; Incendio in una palazzina durante i lavori, a fuoco il tetto; San Gregorio, incendio in una palazzina in via Pirandello: intervento dei vigili del fuoco; Incendio in una palazzina: 21 persone evacuate, 17 intossicate. Emergenza incendio in una palazzina a Dalmine: evacuazione immediataIncendio in una palazzina tra via Segantini e viale Brembo a Dalmine: evacuazioni, intervento dei soccorsi e indagini ancora in corso sulle cause del rogo. notizie.it Incendio a Dalmine, fiamme in una palazzina e colonna di fumo nero visibile da lontanoNella struttura sono presenti diverse attività, tra cui una pizzeria, un istituto di credito e una scuola dell’infanzia, ma al momento non è chiaro da dove abbia avuto origine il rogo. E neppure le ca ... ilgiorno.it Caso Minetti, morte avvocati in incendio Uruguay: procura acquisisce atti adozione del minore x.com Dall’incendio al civico 3 di largo Niccolini è stato salvato il cagnolino Emil, di proprietà delle persone che abitano nell’appartamento sottostante. Il cane è stato preso in carico da un volontario dell’Associazione nazionale dei Carabinieri facebook