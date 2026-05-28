Il Soul and Sax di Santin e Prodan per i Pizzichi d' Arte del Puglia Club
Un concerto con il duo Soul and Sax di Santin e Prodan si terrà durante la 14ª edizione di “4 Pizzichi d’Arte”, organizzata dal Puglia Club Trieste – ODV. La rassegna, dedicata a musica, arti visive e letteratura, si svolge presso una sede non specificata. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti principali della manifestazione, che coinvolge diverse forme artistiche e si rivolge a un pubblico locale e appassionato. La data e l’orario sono stati comunicati senza dettagli aggiuntivi.
Il Puglia Club Trieste – ODV presenta la 14ª edizione di “4 Pizzichi d’Arte”, la rassegna culturale dedicata alla promozione della musica, delle arti visive e della letteratura, diventata negli anni un apprezzato appuntamento di incontro e condivisione culturale. L’edizione 2026 avrà come. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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