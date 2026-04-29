Roma Soul City | 18 anni di vinili e danza tra Northern e Rare Soul

Roma Soul City festeggia 18 anni di attività dedicata alla musica Northern Soul con un evento che si terrà il 16 maggio presso i Pinispettinati. La serata sarà caratterizzata da vinili e performance di danza, riproponendo brani che spaziano tra le sonorità più rare e autentiche del genere. L’appuntamento rappresenta un momento di incontro per appassionati e appassionate di questa scena musicale.

? Cosa sapere Roma Soul City celebra 18 anni di musica Northern Soul il 16 maggio ai Pinispettinati.. L'evento con il DJ Matt Fox riunisce appassionati europei per la cultura del vinile.. Sabato 16 maggio 2026, dalle ore 17:00 alle 00:30, i Pinispettinati ospiteranno la diciottesima edizione del Roma Soul City Alldayer, segnando il raggiungimento della maggiore età per l’evento più significativo della capitale dedicato al genere Northern & Rare Soul. L’appuntamento si terrà in uno degli spazi openspace più suggestivi di Roma, dove la passione per il ritmo serrato e la cultura del vinile trasformerà il pomeriggio e la serata in una maratona di danza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma Soul City: 18 anni di vinili e danza tra Northern e Rare Soul Notizie correlate 'Rare Soul', 11 ore di musica dedicata al ‘Northern Soul’ e presentazione del libro ‘Società a scopo di feste’Caratterizzato da balli atletici (shuffling), un'estetica specifica e un forte senso di comunità il genere è sopravvissuto nei decenni influenzando... Leggi anche: Roma Soul City Alldayer 2026 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roma Soul City Alldayer 2026; Eroi, alberi e poeti di Villa Borghese con vegan pic nic; Roma Soul City Alldayer 2026; Roma, chiuso il ‘The Sanctuary’: la questura svela il motivo choc dietro l’emergenza. Roma Soul City Alldayer 2026Roma Soul City Alldayer diventa Maggiorenne. Sabato 16 maggio, dalle 17 alle 00.30, ai Pinispettinati, uno dei locali openspace più affascinati della città, si svolge la 18esima edizione del più impor ... romatoday.it «Roma Soul City Alldayer», in pista mod di tutte le età con la passione dei viniliCelebra il Northern Soul, subcultura emersa nell’Inghilterra del Nord tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, il Roma Soul City Alldayer che sabato fa tappa sulla pista di Pinispettinati (via Campo ... roma.corriere.it Opening 15 May at GALLERIA CONTINUA / Roma 'The Gardens of Piranesi' by Carlos Garaicoa Garaicoa reimagines the city as a space between ruin and utopia, echoing Giovanni Battista Piranesi’s visionary architectures. Oversized carnivorous plants invad - facebook.com facebook