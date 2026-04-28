soul color - l’arte che colora milano

A Milano, si tiene un evento dedicato all’arte che utilizza il colore come veicolo principale di espressione. La mostra, intitolata Soul Color, mette in mostra opere che evidenziano come le sfumature cromatiche possano comunicare emozioni e storie diverse. Attraverso forme e contrasti, gli artisti mostrano come il colore possa arrivare a toccare direttamente l’osservatore, creando un dialogo tra l’opera e chi la osserva.

Soul Color celebra la forza espressiva del colore come linguaggio universale, capace di raccontare l’anima attraverso forme, contrasti e vibrazioni cromatiche.Con il supporto del presidente Pasquale Addisi, l’esposizione si avvale della direzione artistica di Maria Maddalena Cicciù e Antonino.🔗 Leggi su Milanotoday.it A One Day Trip Recommendation: Florence to Milan Notizie correlate Leggi anche: “Color Mentira”: Hogre porta a Roma l’arte della contro-pubblicità colombiana Leggi anche: Ternana Women-Genoa, San Valentino si colora d’arte con Lo Zoo di Simona Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Soul Color - Exibart; Mostre a Torino | arte in città e dintorni; Soul Pizza Burger dei Fratelli Cacace cambia sede. soul color - l’arte che colora milanoSoul Color celebra la forza espressiva del colore come linguaggio universale, capace di raccontare l’anima attraverso forme, contrasti e vibrazioni cromatiche. Con il supporto del presidente Pasquale ... milanotoday.it Il colore tra arte, architettura e poesia: presentazione del PICCOLO MANUALE DEL COLORE al Soul Club di RavennaMercoledì 22 Ottobre 2025, alle ore 18:15, presso il Soul Club in zona Darsena a Ravenna, si terrà l’evento di lancio e presentazione de Il piccolo manuale del colore, un’opera innovativa che ... liquidarte.it Sabato 2 maggio sarò a Milano presso Associazione Gaudium per inaugurare la mostra Soul Color il primo di una serie di appuntamenti annuali dedicati all’arte nella sede Unipol Agorà dell’associazione diretta da Pasquale Addisi Soul Color celebra la forza - facebook.com facebook