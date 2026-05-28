Una comica bresciana di origini giapponesi, di 30 anni, sta per debuttare con uno speciale su Comedy Central. L’evento è programmato per il 29 maggio e sarà visibile su Sky, streaming su Now e in replica su Paramount Plus. Yoko Yamada, nota per il suo stile, presenterà il suo primo show televisivo. La performer ha raccontato di aver vissuto l’infanzia tra la cultura giapponese e italiana, con il sushi spesso presente durante le festività natalizie.

Bresciana, mezza giapponese mezza italiana: Yoko Yamada, 30 anni, stand up comedian, domani (29 maggio) debutta con uno special tutto suo su Comedy Central (canale 129 di Sky, streaming su Now, da rivedere su Paramount Plus). Suo padre, giapponese, come è arrivato a Brescia? "Non proprio a Brescia, nella Franciacorta. Ho vissuto tra Gussago, Rodrigo Saiano, Bovezzo, ora mia mamma sta a Chiesanuova. Mio padre in Giappone aveva frequentato un corso per diventare sessatore: colui che distingue il sesso dei pulcini. Ma il Giappone gli stava stretto, gli proposero l’Europa e scelse l’Italia. Poi si è innamorato del nostro Paese" Si conciliano Brescia e Giappone? "Mi sono sempre sentita un po’ diversa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Sol Levante della Franciacorta: "La mia infanzia nippobresciana con il sushi in tavola a Natale"

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