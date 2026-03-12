Vitulano a tavola tra i banchi | la mensa della Scuola dell’Infanzia si trasforma in una tavola d’altri tempi

I bambini della scuola dell’infanzia di Vitulano hanno vissuto un momento insolito durante il pranzo, quando la mensa si è trasformata in un’ambientazione d’altri tempi. I piccoli studenti si sono seduti ai banchi in un’atmosfera che ha richiamato le tradizioni di un passato, creando un’esperienza diversa dal solito. L’evento ha coinvolto gli alunni e il personale scolastico, offrendo loro un pranzo in stile vintage.

Tempo di lettura: 3 minuti Non è stato un mezzogiorno come tutti gli altri quello vissuto ieri dai piccoli alunni della scuola dell’infanzia di Vitulano. Niente bastoncini o purè istantaneo: tra i banchi colorati si è diffuso il profumo della cucina delle nonne. L’iniziativa “I piatti che raccontano la nostra storia” ha portato in tavola i sapori autentici del territorio, trasformando il momento del pasto in una vera e propria lezione di storia vivente. Il progetto nasce dalla volontà delle docenti della scuola dell’infanzia di Vitulano, di far riscoprire ai bambini le proprie origini attraverso il senso più immediato: il gusto. In un’epoca di sapori standardizzati, l’iniziativa punta a educare il palato alla stagionalità e alla qualità delle materie prime a chilometro zero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vitulano, a tavola tra i banchi: la mensa della Scuola dell’Infanzia si trasforma in una tavola d’altri tempi. Articoli correlati Solidarietà in tavola a Livorno: la vicepresidente regionale Diop e l'assessore Garufo tra i volontari della mensa CaritasUn pranzo di Natale, quello che si è svolto al ristorante Cusin del Mar di Antignano, che ha unito istituzioni, imprenditori e volontari quello... Petralia Soprana, fino a fine anno la mensa sarà gratuita per i bambini della scuola dell'infanziaUna buona notizia accoglie il rientro dalle vacanze natalizie delle famiglie dei bambini della scuola dell’infanzia di Petralia Soprana: il servizio...