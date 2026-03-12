Pechino Express che l’imprevedibile corsa verso il Sol Levante abbia inizio Con la Toscana protagonista

Il 12 marzo 2026 a Firenze si tiene l’evento di presentazione di Pechino Express, con Fiona May e Patrick Stevens pronti a partire per la trasmissione. La corsa verso il Giappone sta per iniziare e la Toscana è scelta come regione protagonista di questa prima fase. Sono stati annunciati i partecipanti e i dettagli del percorso che li porterà alla scoperta di nuove sfide.

Firenze, 12 marzo 2026 – Tutto pronto per l’esordio di Fiona May e Patrick Stevens a Pechino Express. Al via la nuova stagione del viaggio ‘a ostacoli’ che quest’anno volerà dritto verso est, in una rotta dura e fra le più sorprendenti di sempre, attraversando Indonesia, Cina e Giappone. I viaggiatori della nuova stagione sono pronti al check-in: da questa sera, 12 marzo, le loro prodezze saranno trasmesse in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Pechino Express, Fiona May tra i protagonisti della nuova stagione I concorrenti Ecco i viaggiatori di quest’anno: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni formano la coppia de Gli Spassusi, Chanel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

