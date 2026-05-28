Il Sipario Strappato chiude la stagione con la comicità di Giancarlo Barbara e I trailers cinematografici

Sabato 30 maggio alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) Giancarlo Barbara porta in scena lo spettacolo “I trailers cinematografici”, ultimo appuntamento della stagione.In questo one man show, l’artista racconta con ironia e leggerezza il proprio rapporto con il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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