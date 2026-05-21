Dal teatro classico alla comicità il Dragoni chiude una stagione vincente | boom di spettatori per la Prosa
Il teatro Dragoni ha concluso la stagione teatrale con un incremento di pubblico, principalmente nel settore della prosa e della commedia. Durante gli spettacoli, si è registrato un aumento di spettatori rispetto alle edizioni precedenti. La direzione del teatro ha commentato il risultato come un successo significativo, sottolineando la conferma della propria posizione nel panorama culturale cittadino. La stagione si è distinta per il numero di presenze e per l’apprezzamento dimostrato dal pubblico durante gli eventi.
“Un nuovo e importante successo” di pubblico, “confermando il ruolo centrale nell’offerta culturale della città”. E' andata in archivio la stagione teatrale del Dragoni di Meldola, organizzata dall’Amministrazione comunale e Accademia Perduta-Romagna Teatri. E' emerso, spiegano gli organizzatori. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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