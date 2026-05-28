Il sindaco di Campo Bisenzio ha inseguito e fatto arrestare alcuni ladri d’auto in autostrada. Dopo aver individuato i veicoli tramite il sistema GPS, ha segnalato il loro spostamento alle forze dell’ordine, che hanno fermato i sospetti. L’intervento si è concluso con l’arresto dei ladri. Il primo cittadino ha ringraziato le forze dell’ordine per aver portato a termine l’operazione.

Andrea Tagliaferri, sindaco di Campo Bisenzio, in versione supereroe, si lancia all’inseguimento di ladri d’auto in A1, rintracciandoli tramite gps, poi fermati dalle forze dell’ordine. Accade a una cena non istituzionale, una serata tra amici, a Prato. Quando l’auto di uno di loro, parcheggiata fuori dal locale, ricostruiscono le cronache, viene rubata. Il sindaco si sarebbe dunque lanciato all’inseguimento dell’auto rubata. Tagliaferri commenta via social con un post scherzoso in modalità locandina del film ‘Il giustiziere della notte’: “ Uno prova a impegnarsi ogni giorno per fare bene il sindaco. Poi basta una serata storta e sembri il protagonista di un film. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il sindaco Tagliaferri insegue e fa arrestare ladri d’auto: “Merito del lieto fine va alle forze dell’ordine”

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