Il sindaco rieletto il Pd e don Carmelo
Il sindaco appena rieletto, sostenuto dal Partito Democratico e da don Carmelo, ha confermato le attese. La scelta di collocare un amministratore a Messina è avvenuta dopo una fase di scoperta e valutazione. L’incarico è stato affidato a una figura ritenuta competente, come risultato di un processo di identificazione e selezione. La decisione segue un percorso di analisi e conferma della capacità del candidato di ricoprire il ruolo.
È andata come largamente prevedibile.E al plenipotenziario di Sud Chiama Nord va riconosciuto di avere collocato a Messina un amministratore capace, dopo averlo scoperto. A volte basterebbe poco, ma la politica fa finta di non saperlo perché troppo impegnata ad accudire sé stessa, il proprio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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