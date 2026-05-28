Il sindaco rieletto il Pd e don Carmelo

Notizia in breve

Il sindaco appena rieletto, sostenuto dal Partito Democratico e da don Carmelo, ha confermato le attese. La scelta di collocare un amministratore a Messina è avvenuta dopo una fase di scoperta e valutazione. L’incarico è stato affidato a una figura ritenuta competente, come risultato di un processo di identificazione e selezione. La decisione segue un percorso di analisi e conferma della capacità del candidato di ricoprire il ruolo.