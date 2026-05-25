Elezioni comunali 2026 | a Crevoladossola rieletto il sindaco uscente Giorgio Ferroni

Da novaratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Crevoladossola si sono chiusi oggi, lunedì 25 maggio, alle 15, i seggi per le elezioni comunali 2026. Il sindaco uscente, Giorgio Ferroni, è stato riconfermato alla guida del municipio. I risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore. Nessun altro candidato ha presentato liste o candidature alternative. La consultazione si è svolta regolarmente senza segnalazioni di irregolarità.

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Riconfermato il sindaco uscente. Si sono chiusi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, anche a Crevoladossola i seggi per le elezioni comunali.Il 24 e 25 maggio sono stati chiamati alle urne i cittadini di 5 comuni del Vco per eleggere il nuovo sindaco e per rinnovare i consigli comunali. A. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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