Tappezza i muri della città con scritte diffamatorie nei confronti di una donna condannato ex professore
Un uomo di 77 anni è stato condannato a una multa di tremila euro dal giudice monocratico Raffaele Ferraro. La sentenza riguarda le scritte diffamatorie lasciate sui muri della città, indirizzate a una donna. L’ex professore di italiano in pensione, residente in un comune vicino, era stato riconosciuto colpevole di aver imbrattato la città con frasi offensive nei confronti di una sua collega.
Tremila euro di multa. E' stata questa la condanna inflitta dal giudice monocratico Raffaele Ferraro nei confronti di Livio Martinelli, 77enne di Tora e Piccilli, ex professore di italiano in pensione ‘ossessionato’ da una sua collega.Secondo quanto ricostruito dalla Procura sammaritana per mesi.🔗 Leggi su Casertanews.it
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