Stadio-clinica a Terni vendette personali nei confronti del sindaco bruciando il presente e il futuro della Ternana

Durante la seduta del consiglio regionale, si è verificato un episodio considerato grave: la maggioranza di centrosinistra ha respinto la proposta di discutere una mozione riguardante un progetto di stadio e clinica a Terni. La mozione, ritenuta urgente, riguardava un intervento che coinvolgeva il futuro della squadra di calcio locale e delle strutture sanitarie. La decisione ha suscitato reazioni tra i presenti, evidenziando tensioni politiche sulla questione.