Stadio-clinica a Terni vendette personali nei confronti del sindaco bruciando il presente e il futuro della Ternana

Da ternitoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la seduta del consiglio regionale, si è verificato un episodio considerato grave: la maggioranza di centrosinistra ha respinto la proposta di discutere una mozione riguardante un progetto di stadio e clinica a Terni. La mozione, ritenuta urgente, riguardava un intervento che coinvolgeva il futuro della squadra di calcio locale e delle strutture sanitarie. La decisione ha suscitato reazioni tra i presenti, evidenziando tensioni politiche sulla questione.

Quanto accaduto oggi in consiglio regionale è un fatto gravissimo, che non può essere nascosto dietro parole di circostanza: la sinistra che governa l’Umbria ha votato contro la discussione della mozione urgente sul progetto stadioclinica di Terni. Una scelta chiara, netta, politicamente.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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