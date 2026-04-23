Stadio-clinica a Terni vendette personali nei confronti del sindaco bruciando il presente e il futuro della Ternana
Durante la seduta del consiglio regionale, si è verificato un episodio considerato grave: la maggioranza di centrosinistra ha respinto la proposta di discutere una mozione riguardante un progetto di stadio e clinica a Terni. La mozione, ritenuta urgente, riguardava un intervento che coinvolgeva il futuro della squadra di calcio locale e delle strutture sanitarie. La decisione ha suscitato reazioni tra i presenti, evidenziando tensioni politiche sulla questione.
Quanto accaduto oggi in consiglio regionale è un fatto gravissimo, che non può essere nascosto dietro parole di circostanza: la sinistra che governa l’Umbria ha votato contro la discussione della mozione urgente sul progetto stadioclinica di Terni. Una scelta chiara, netta, politicamente.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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