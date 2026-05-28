Il silenzio degli altri | da oggi al cinema il film spagnolo premiato nei Festival di mezzo mondo

Dal circuito dei festival internazionali alle sale italiane: il film spagnolo che unisce premi, identità e accessibilità arriva oggi al cinema con Lucky Red Arriva oggi, giovedì 28 maggio, nelle sale italiane il film spagnolo Il silenzio degli altri, che dopo un lungo percorso nei principali festival internazionali si è imposto come uno dei titoli europei più premiati della stagione. Diretta da Eva Libertad, la pellicola ha raccolto riconoscimenti in diversi contesti prestigiosi, tra cui la Berlinale, il Málaga Spanish Film Festival, il Seattle International Film Festival e i Premi Goya, confermando un'attenzione costante da parte della critica e del circuito festivaliero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Cinema, esce in Italia il film ‘Il silenzio degli altri’Il film “Il silenzio degli altri”, diretto dalla regista spagnola Eva Libertad, è uscito nelle sale italiane.

Temi più discussi: Il silenzio degli altri sarà sottotitolato e audiodescritto in tutte le sale; Cinema, esce in Italia il film ‘Il silenzio degli altri’; ‘Il silenzio degli altri’. Da un’esperienza personale verso un cinema di empatia; Il silenzio degli altri, film accessibile anche ai sordi.

Vincitore del Premio per il Miglior Film e il Migliore Attore al Bari International Film Festival e del Premio del Pubblico della sezione Panorama al Festival di Berlino, arriva in sala il 28 maggio con @luckyredfilm #IlSilenziodegliAltri di Eva Libertad. Del film vi fac x.com

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