Il film “Il silenzio degli altri”, diretto dalla regista spagnola Eva Libertad, è uscito nelle sale italiane. Il film ha ottenuto il premio del pubblico all’ultimo Festival di Berlino. La pellicola è disponibile da oggi nei cinema italiani.

Arriva nelle sale italiane il film della regista spagnola Eva Libertad, “Il silenzio degli altri”, già vincitore del premio del pubblico all’ultimo Festival di Berlino. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Cinema, esce in Italia il film Il silenzio degli altri

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