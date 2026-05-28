Il significato delle sfere di Pomodoro in mostra a Milano il curatore Giani | Era un tarlo che corrode e squarcia
A Milano è aperta una mostra dedicata alle sculture di Arnaldo Pomodoro. Il curatore Federico Giani ha descritto le sfere del artista come elementi che rappresentano un “tarlo che corrode e squarcia”. La rassegna si concentra sui simboli delle sfere, che sono un tema ricorrente nelle opere di Pomodoro. La mostra intende evidenziare il ruolo di questi elementi nelle sue sculture e il loro significato simbolico.
Apre a Milano la mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro. Il curatore Federico Giani ha raccontato a Fanpage.it il significato delle opere esposte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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