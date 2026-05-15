A Milano il sistema delle case popolari premia i meno poveri il presidente Aler | Non è strategia economica
A Milano, il sistema delle case popolari sembra favorire le fasce meno povere, secondo quanto affermato dal presidente di Aler Milano. In un’intervista a Fanpage.it, Rizzi ha dichiarato che l’obiettivo è aumentare la quota di alloggi destinati all’housing sociale dal 4% al 10%, una richiesta avanzata dalla stessa società. Il dirigente ha inoltre precisato che questa scelta non risponde a una strategia di carattere economico, ma a una diversa finalità di distribuzione.
Il presidente di Aler Milano, Alan Rizzi, a Fanpage.it: "Puntiamo a portare la quota di housing sociale dall'attuale 4 al 10%, è la società a chiederlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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