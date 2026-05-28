Ieri, l’artista di fama mondiale Pier Paolo Calzolari è tornato all’accademia di belle arti di Urbino, dove in passato ha insegnato pittura per alcuni anni. La visita è avvenuta nel giorno in cui gli è stato consegnato il Sigillo delle Arti, un riconoscimento ufficiale. Calzolari ha fatto visita ai locali dell’istituto, incontrando studenti e colleghi.

È tornato ieri nella ‘sua’ accademia Pier Paolo Calzolari, artista di successo mondiale che per alcuni anni fu docente di pittura proprio all’ istituto di belle arti urbinate. Classe 1943, oggi vive a Lisbona e in occasione dei 60 anni dell’accademia urbinate, quest’anno il direttore Luca Cesari ha proposto di insignire proprio lui, tra gli artisti di maggior successo che hanno insegnato qui, del Sigillo delle Arti. "Questo è stato materialmente il mio studio – ricorda Calzolari – perché non ne avevo uno mio e una di queste antiche celle dei frati lo è stato quando insegnavo, chiamato da Concetto Pozzati. Qui ho lavorato per anni, molti progetti e di quel periodo li ho concepiti e realizzati qua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Sigillo delle Arti va a Pier Paolo Calzolari

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Accademia di Belle Arti e Università di Urbino: Sigillo delle Arti a Pierpaolo Calzolari

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