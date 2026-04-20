Segreti e sfogliatelle | al Teatro delle Arti di Salerno va in scena Poveri Ciechi
Venerdì 24 aprile alle 21:00 il Teatro delle Arti di Salerno ospiterà la rappresentazione teatrale intitolata
Venerdì 24 aprile, alle ore 21:00, il palcoscenico del Teatro delle Arti di Salerno ospiterà la rappresentazione teatrale "Poveri ciechi!". L'opera porta in scena le vicende di una famiglia all'interno di una pasticceria, proponendo un impianto narrativo che bilancia toni comici e tematiche amare.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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