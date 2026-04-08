Il mito di Hedy Lamarr rivive a Salerno | al Teatro delle Arti va in scena La diva scienziata

Venerdì 10 aprile 2026, alle 21, il Teatro delle Arti di Salerno ospiterà lo spettacolo “La diva scienziata”, dedicato alla figura di Hedy Lamarr. L’evento ripropone la storia dell’attrice e inventrice, nota per aver contribuito allo sviluppo di tecnologie di comunicazione wireless. La rappresentazione intende mettere in luce il suo ruolo sia nel mondo dello spettacolo sia nel campo della scienza, attraverso una narrazione teatrale che intreccia due aspetti spesso considerati distanti.

Venerdì 10 aprile 2026, alle ore ventuno, il Teatro delle Arti di Salerno apre le sue porte a un racconto sospeso tra il fascino dorato di Hollywood e le intuizioni geniali che hanno rivoluzionato la tecnologia moderna, portando sul palco lo spettacolo intitolato La donna più bella del mondo. Questo evento rappresenta il penultimo, attesissimo appuntamento della stagione di teatro d’innovazione Fo Teatro, la fortunata rassegna diretta con visione e passione da Antonello Ronga e Chiara Natella che quest’anno ha saputo tracciare un percorso artistico coraggioso e originale nel panorama culturale salernitano. Al centro della scena brillerà la... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il mito di Hedy Lamarr rivive a Salerno: al Teatro delle Arti va in scena “La diva scienziata” Salerno, Nancy Brilli in scena al Teatro Delle Arti con "Il Padrone"Appuntamento con la commedia di prosa "Il Padrone", che andrà in scena presso il Teatro Delle Arti di Salerno. Salerno, Teatro delle Arti: in scena “La piccola Antigone”Tempo di lettura: 2 minutiLa stagione di “Fo Teatro”, la rassegna dedicata al teatro d’avanguardia del Teatro Delle Arti di Salerno, diretta da... Il mito di Hedy Lamarr rivive a SalernoVenerdì 10 aprile 2026, alle ore ventuno, il Teatro delle Arti di Salerno apre le sue porte a un racconto sospeso tra il fascino dorato di Hollywood e le ... napolivillage.com La vera storia di Hedy Lamarr: da star di Hollywood a pioniera del Wi-FiMentre il mondo marciava verso la Seconda Guerra Mondiale, la leggenda del cinema Hedy Lamarr posava per fotografie pubblicitarie e interpretava femmes fatales sul grande schermo. Ma il suo lavoro ... nationalgeographic.it