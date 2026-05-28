Il segreto di Gradara nella Pala di Bellini | Rodolfo Bersaglia racconta l’Incoronazione di Pesaro su Mirabilia Marche | VIDEO
ANCONA - Torna "Mirabilia Marche", il viaggio alla riscoperta del patrimonio artistico marchigiano. In questo nuovo episodio, Rodolfo Bersaglia accende i riflettori su un’opera monumentale: l’Incoronazione della Vergine di Giovanni Bellini, conservata ai Musei Civici di Pesaro.La "Pala di Pesaro". 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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