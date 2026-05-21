Mirabilia Marche | Rodolfo Bersaglia svela i segreti del Giuramento degli Anconitani di Podesti | VIDEO

ANCONA – Prosegue il viaggio alla scoperta delle bellezze artistiche della città con "Mirabilia Marche", la rubrica curata dallo storico dell'arte Rodolfo Bersaglia. Nella nuova puntata, i riflettori si accendono su uno dei capolavori assoluti custoditi presso la Pinacoteca Civica "Francesco. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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