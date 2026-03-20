A Corinaldo è aperta fino al 3 maggio la mostra ‘Mirabilia Marche’, curata da Andrea Bruciati e allestita presso la Civica Raccolta d’Arte ‘Claudio Ridolfi’. L’esposizione presenta una selezione di capolavori e opere che esplorano le ibridazioni tra pubblico e privato. La mostra è visitabile durante l’orario di apertura della galleria e offre l’opportunità di ammirare le opere in esposizione nel centro storico della città.

Resterà visitabile fino al 3 maggio a Corinaldo la mostra ’ Mirabilia Marche: capolavori, innesti, ibridazioni fra pubblico e privato’ a cura di Andrea Bruciati ospitata dalla Civica Raccolta d’Arte ’ Claudio Ridolfi ’. La mostra espone quaranta opere, mettendo in dialogo i dipinti del Ridolfi – conservati a Corinaldo presso la Raccolta d’Arte Civica a lui intitolata e nelle Chiese della città – con altre opere provenienti da collezioni private, riferite ad un ambito artistico-culturale vicino al Ridolfi e ad autori che rimandano all’arco temporale della raccolta. La Civica Raccolta d’Arte, dunque, funge solo da incipit di un percorso che espone anche le opere dell’artista veronese conservate ancora nelle strutture ecclesiastiche nel territorio, evidenziando la ricchezza di un territorio dove la bellezza è diffusa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Mirabilia Marche’. La mostra a Corinaldo

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