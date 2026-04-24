A La Spezia, il quartiere Latin Urban si anima con una sala di registrazione, offrendo uno spazio dedicato alla musica e alla creatività. La zona si distingue per la sua vitalità, superando gli stereotipi e le paure legate all’incontro con culture diverse. La presenza di questa struttura conferma l’interesse per un’area che si sta affermando come punto di riferimento per artisti e appassionati di musica urbana e indipendente.

La Spezia, 24 aprile 2026 – Oltre gli stereotipi. E, soprattutto, oltre la paura di incontrare il ’diverso’, ammesso che esista una categoria sotto il cui ombrello passare tutto ciò che ci si propone come lontano, esotico e a tratti astruso. In barba a una quotidianità tutto sommato sonnacchiosa e nonostante le dimensioni ridotte e un’anima dal sapore tipicamente provinciale, Spezia è da sempre crocevia di culture. https:www.lanazione.itcronacaforte-dei-marmi-hotel-lusso-fo344yht Lo è per vocazione e per genesi. Nasce come città del mare, che accoglie nel suo grembo i naviganti. Cresce come scommessa in cemento e laterizi utile a dare ospitalità alle moltitudini accorse da ogni angolo del Meridione per contribuire all’edificazione del primo Arsenale marittimo d’Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La vera anima Latin Urban pulsa pulsa alla Spezia. E ha una sala di registrazione

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