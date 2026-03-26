Alatri Nasce il Comitato promotore per l’Ottavo Centenario del Miracolo Eucaristico dell’Ostia Incarnata

La Giunta Comunale di Alatri ha approvato la creazione di un Comitato promotore dedicato alle celebrazioni per l’ottavo centenario del Miracolo Eucaristico dell’Ostia Incarnata. La decisione arriva su proposta del sindaco e riguarda la promozione di eventi e iniziative legate a questo anniversario, considerato una delle principali testimonianze religiose della città.

Fanno parte del Comitato promotore: il Prof. Giovanni Minnucci, il Prof. Mario Ritarossi, il Prof. Romano Orgiti; il Dott. Enzo Rossi, il M° Antonio D’Antò; il Sindaco di Alatri Dott. Maurizio Cianfrocca, il Consigliere delegato alla cultura Sandro Titoni; su proposta del Vescovo diocesano Mons. Santo Marcianò: Don Valter Martiello, parroco pro tempore della Cattedrale San Paolo, e Don Luca Fanfarillo. "La costituzione di questo Comitato rappresenta un passo fondamentale per restituire al Miracolo Eucaristico dell’Ostia Incarnata la centralità che merita nel panorama nazionale e internazionale" – dichiara il Sindaco Maurizio Cianfrocca."Si tratta di uno degli eventi più significativi della nostra storia, un patrimonio di fede e identità che vogliamo condividere e valorizzare con un programma all’altezza della sua importanza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Alatri, Nasce il Comitato promotore per l’Ottavo Centenario del Miracolo Eucaristico dell’Ostia Incarnata Articoli correlati Leggi anche: Nasce il Comitato promotore per l’istituzione dell’Università di Vibo Valentia Concerto per il Capodanno dell’Annunciazione e l’ottavo centenario della morte di San FrancescoCampi Bisenzio, 20 marzo 2026 – Domenica 22 marzo alle 15 presso la Chiesa di San Giovanni Battista all’Autostrada a Campi Bisenzio si terrà un...