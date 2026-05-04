Terremoto Friuli | a Fagagna Angelo Floramo presenta L’estate indiana del ’76

Il 7 maggio alle 20, il Museo della Vita Contadina Cjase Cocèl a Fagagna ospiterà la presentazione del libro “L’estate indiana del ’76” di Angelo Floramo. L’evento si inserisce nelle celebrazioni ufficiali “Fagagna 1976-2026”, che commemorano i cinquant’anni dal terremoto che ha colpito il Friuli. La serata sarà dedicata alla memoria di quegli anni, con un focus sulle ferite ancora presenti e sulla rinascita della comunità locale.

Cinquant’anni di memoria, tra ferite ancora vive e l’orgoglio della rinascita. Nell’ambito delle celebrazioni ufficiali “Fagagna 1976-2026”, il Museo della Vita Contadina Cjase Cocèl ospita giovedì 7 maggio, alle 20.30, lo scrittore Angelo Floramo, per presentare il suo volume “L’estate indiana.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Orcolat: Bruno Pizzul narra la tragedia del terremoto in Friuli del '76 nella clip esclusivaIl leggendario cronista sportivo Bruno Pizzul è la voce del documentario di Federico Savonitto che racconta il terremoto in Friuli del '76 a 50 anni... In File chiude la stagione con Esther Kinsky e Angelo FloramoDomenica 15 marzo, alle ore 16, la vecchia stalla dei Colonos di Villacaccia di Lestizza ospiterà “A soreli crevât. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Friuli ringrazia e non dimentica: ecco la maglia dell’Udinese per il 50esimo del terremoto; Le donne del terremoto del Friuli del 1976 , una mostra per ricordare la rinascita di un popolo; Un filo rosso lungo 50 anni: la marcia dei donatori di sangue unisce i luoghi del terremoto. 50 anni dal terremoto del Friuli: cosa successe il 6 maggio 1976 e il Modello FriuliCinquant’anni dopo l’Orcolat, il Friuli ricorda il sisma del 1976 tra commemorazioni, luoghi simbolo e il valore del Modello Friuli ... nordest24.it Il Friuli in cartolina prima del terremotoUna mostra inaugurata a Gemona riannoda i fili tra passato e presente attraverso immagini d'epoca raccolte dalla Cineteca del Friuli ... rainews.it 4/5/26. La scossa, i morti, i volontari, la ricostruzione: il Friuli ricorda il terremoto 50 anni dopo https://www.avvenire.it/attualita/la-scossa-i-morti-i-volontari-la-ricostruzione-il-friuli-ricorda-il-terremoto-50-anni-dopo_107869 Il #Papa a 50 anni dal sisma in #Friuli - facebook.com facebook Il Friuli ringrazia e non dimentica." 50 anni dopo il devastante terremoto del '76, la frase simbolo suona come un impegno per il futuro. Nasce così "L'Urlo dell'Orcolat". x.com